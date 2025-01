Lanazione.it - Stretta sulle recensioni online, soddisfatti (ma con riserva) i ristoratori toscani. Ecco cosa cambia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 gennaio 2025 - Con il decreto legge Pmi, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, arriva la“fake”. Le novità interessano in Toscana oltre 22mila attività, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, servizi di catering e ambulanti alimentari. Soddisfatte le associazioni di categoria, pur con qualcheda parte di Fiepet Confesercenti. «La nuova leggepmi era attesa da tempo, ma risulta incompleta. Bene l’intervento sul controllo delledei clienti, ma manca una regolamentazione chiara per il mondo dei social network, dove gli influencer dominano. Qui - spiega Franco Brogi, presidente Fiepet Confesercenti Toscana - si nascondono messaggi promozionali camuffati da opinioni spontanee.