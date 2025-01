Dilei.it - Re Carlo, Camilla è sparita dalle scene e non si sa che fine ha fatto

Resta affrontando gli impegni di gennaio da solo. O meglio senza la presenza della Regina consorteche sembra letteralmenteda Natale.Reagli eventi senzaDunque, Resta portando avanti l’agenda istituzionale senza avere al suo fianco. In queste prime due settimane di gennaio abbiamo visto all’opera già diversi membri della Famiglia Reale, come la Principessa Anna, William e persino Kate Middleton con una toccante visita all’ospedale londinese che l’ha avuta in cura contro il cancro.Anche Sua Maestà ha presenziato a diversi appuntamenti, come l’evento a Buckingham Palace, in memoria della shoah o l’incontro, che si è tenuto a Dumfries House a Cumnock, con Rod Stewart e sua moglie, nominati ambasciatori della King’s Foundation in occasione del suo 35° anniversario.