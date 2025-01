Inter-news.it - Perez-Inter, parla l’ex allenatore Rodriguez: «Più di gioco che di contenimento»

Tomasè a un passo dal passaggio all’in questa sessione invernale di calciomercato. Sul suo profilo si è espressoRubenin un’vista a Sportitalia.it. Di seguito le sue dichiarazioni.Cidi Tomas(centrocampista in orbita, ndr.)?Si tratta di un ‘5’ tradizionale, più diche di. Le sue qualità migliori sono quelle della capacità di passaggio e dell’impostazione. È un giocatore di talento.Nel 3-5-2 come lo vedrebbe meglio impiegato?Nel 3-5-2 potrebbe giocare tranquillamente come centrale dei 3 in mediana, davanti alla difesa. Perché ha una bella uscita palla al piede.Dove sta ancora crescendo?Può lavorare magari sull’aggressività e sulla marcatura, ma non è che sia un giocatore che non sappia marcare, anzi. Lo fa, però non è un giocatore alla Mascherano, per dire.