Ort, Santonja e Leong protagonisti con un programma da Cajkovskij a Schubert

Firenze, 16 gennaio 2025 - Tra i concerti più travolgenti del repertorio per violino. Ed è il pezzo forte delaffidato allo spagnolo Jaume, direttore principale ospite dell’Orchestra Sinfonica di Milano, che torna sul podio dell’ORT dopo due anni. Si tratta del Concerto op. 35 di, una composizione del 1878 di inventiva melodica generosissima, sgargiante nell’orchestrazione, pervasa da capo a fondo di lirismo intenso e che per giunta contiene passi tra i più difficili e spettacolari del violinismo ottocentesco, cosicché offre al solista parecchie occasioni per mettere in mostra le sue capacità tecniche. Eppure non ebbe vita facile al principio: piacque a metà a Nadezda von Meck, protettrice die sua confidente epistolare, a cui il Concerto era stato inviato in anteprima; dispiacque completamente a Leopold Auer, l’amico violinista sul qualecontava per la prima esecuzione e che invece si rifiutò di suonarlo perché gli pareva una fatica improba; non lo prese in carico neanche Josif I.