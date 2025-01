Ilgiorno.it - M4 inaugurata a ottobre, ma i lavori non finiscono. Comune di Milano e residenti infuriati coi costruttori: “Vogliamo una data”

– Sarebbero dovuti terminare entro la fine di dicembre o entro la fine di gennaio, a seconda dei casi. Invece idi risistemazione delle piazze e delle strade sotto le quali si è scavato per anni per realizzare le stazioni della Metropolitana 4 sono, in molti casi, ancora in corso con l’inevitabile corollario di disagi e proteste da parte dei negozianti che lavorano nei dintorni di quelle strade e di quelle piazze nonché di chi ci vive. Ma ad oggi, a tre mesi esatti dall’inaugurazione dell’ultima tratta della nuova linea, non ci sono indicazioni sulle date di chiusura dei cantieri. Perlomeno non ce ne sono di condivise tra ile i. Anzi tra l’una e l’altra parte è in corso un carteggio ad alta tensione. Il problema riguarda, per l’esattezza, le risistemazioni superficiali della tratta centrale, quella tra San Babila e Sant’Ambrogio, e della tratta ovest, quella tra Parco Solari e San Cristoforo Fs.