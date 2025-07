Il cinema di genere italiano costituisce una delle più grandi finestre verso la commistione, la sperimentazione e la ricchezza culturale del Secolo scorso. In streaming c'è la possibilità di riscoprirlo in tutte le sue accezioni, dai titoli più nascosti ai nomi più affermati. Da qualche tempo a questa parte sentiamo dire che sia tornato il cinema di genere in Italia, sottolineando l'importanza di recuperarlo visto l'enorme importanza che ha avuto nella Storia del nostro Paese durante il boom economico. Una tendenza nata e alimentata dal senso di nostalgia che ci pervade ormai sempre di più viste le incertezze del futuro e, in relazione al contesto cinematografico, dalla delusione di non essersi riusciti a rilanciarsi nell'epoca storica in cui il post modernismo ha preso possesso del panorama mondiale lavorando proprio su un certo cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dallo spaghetti western al cinema di genere italiano: un'estate di avventura in streaming