Il punto nero degli iPhone | cosa fare se appare sullo schermo

Cattive notizie per i possessori di IPhone. Stando alle decine di segnalazioni arrivate nelle ultime ore, i melafonini di tutto il mondo sarebbero interessati da un bug che potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Il presunto errore è già stato ribattezzato “il punto nero della morte” e il nome non preannuncia nulla di buono. Ecco di cosa si tratta e come risolvere questo piccolo problema. Dal punto di vista prettamente tecnico si tratta di un piccolo cerchio fisso che appare sullo schermo, il più delle volte poco sotto la Dynamic Island. Il problema è presto detto: la macchia è visibile a occhio nudo ma il software, al contrario, non riesce a individuarla e riconoscerla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

