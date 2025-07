ViaggioDanza Festival a Nocera Inferiore oltre 800 ballerini e 120 scuole di danza in arrivo

Con il Festival ViaggioDanza 2025, l’Italia della danza si ritrova a Nocera Inferiore per un finale carico di energia, emozione e futuro. Passione, formazione e bellezza. Dopo un anno intenso di emozioni, incontri e chilometri percorsi all’insegna della danza, il cammino di ViaggioDANZA® Academy si avvicina al suo momento più atteso: il Festival ViaggioDANZA 2025, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - ViaggioDanza Festival, a Nocera Inferiore oltre 800 ballerini e 120 scuole di danza in arrivo

In questa notizia si parla di: viaggiodanza - festival - danza - nocera

#nextstop – Borgo Vescovado, Nocera Inferiore (SA) Giovedì 17 luglio 2025 – H. 10:30 Continua il percorso di – Scenari di sostenibilità agita, con la seconda tavola rotonda, in cui sarà presentato il dossier di sostenibilità agita av Vai su Facebook

L’Italia della danza si ritrova a Nocera Inferiore; Viaggio DANZA Summer Campus; A Mantova e a Nocera 'Metamorfosi 2030'.

Nocera, oggi il galà per i ballerini di ViaggioDanza - Si chiudono oggi i Funny Days di ViaggioDanza che si sono tenuti dal 26 al 30 luglio presso l’agriturismo Tenuta Don Carlo con i giovani ballerini impegnati in percorsi formativi ... Lo riporta ilmattino.it

ViaggioDanza, giovani a lezione dai maestri e show a Salerno ed in ... - Salerno, «Incontri»: al via la sesta edizione della rassegna di danza contemporanea «ViaggioDanza è un ecosistema capace di mettere in connessione il mondo dei ballerini, maestri, coreografi ... Come scrive ilmattino.it