Loro Piana é l'ultimo dei marchi dell'alta moda finito nel mirino dei magistrati per non avere prevenuto e arginato fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo. La casa di moda non avrebbe vigilato sulle capacità tecniche delle aziende appaltatrici. Giacche in cashmere realizzate in laboratori cinesi, da lavoratori sfruttati e privati di ogni diritto, per ottanta euro ciascuna e rivendute in negozio tra i mille e i tremila euro. Loro Piana nei guai. La maison del lusso controllata dal gruppo francese Lvmh è finita in amministrazione giudiziaria. È stata la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano a disporla per un anno, su richiesta della Procura.

© Gbt-magazine.com - Loro Piana, le accuse parlano anche di caporalato