Operazione antidroga tra Toscana e Lombardia | 13 misure cautelari

Operazione antidroga nele province di Massa Carrara e Lucca, ma anche quella di La Spezia e nel Milanese. Sono giĂ 13 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del comando di Massa Carrara, che lavorano assieme al Centro operativo della Dia di Firenze sotto la direzione della Direzione Investigativa Antimafia e antiterrorismo della Procura di Genova. Circa ottanta gli uomini delle forze dell’ordine al lavoro, aiutati da nuclei specialistici e cinofili. Impiegati nell’azione anche elicotteri e A.P.I. (aliquote di primo intervento), il reparto dell’Arma chiamato a intervenire in situazioni ad alto rischio come quelle connesse a fenomeni di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Operazione antidroga tra Toscana e Lombardia: 13 misure cautelari

In questa notizia si parla di: operazione - antidroga - misure - cautelari

Maxi-operazione antidroga in Basilicata: 17 arresti - AGI -Â I carabinieri del comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'Ufficio gip nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola, un a gente di Polizia Locale, accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d'uso.

Cassino, operazione antidroga: la Polizia sequestra 10 kg di cocaina occultata in un'auto - La Polizia Stradale di Cassino ha concluso con successo un’importante operazione antidroga, sequestrando dieci chilogrammi di cocaina destinata al mercato illecito.

Cerignola: operazione antidroga, nove arresti Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

VIDEO Maxi operazione antidroga a Porto D'Ascoli, blitz della Polizia di Stato: eseguite 14 misure cautelari https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A1574-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7743912C-5C8E-11F0-94 Vai su X

Operazione #antidroga, 14 misure cautelari, perquisizioni nella provincia di Ascoli Vai su Facebook

Operazione antidroga tra Massa Carrara, Lucca e la Spezia: 80 carabinieri in azione; VIDEO-Maxi operazione antidroga interforze nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari; Operazione antidroga e arresti tra Toscana, Liguria e Lombardia.

In corso vasta operazione antidroga coordinata dalla Dia di Genova - E' in corso, dalle prime ore di stamattina, una vasta operazione antidroga, con esecuzione di misure cautelari, sul territorio delle province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia, con propaggini in Lomb ... Lo riporta rainews.it

Operazione antidroga nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari - Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno effettuato la scorsa notte un'operazione antidroga eseguendo 54 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Da msn.com