La cronaca

Primo tempo 2’ Dumfries per Thuram che anticipa Beukema e calcia fuori dallo specchio. 9’ Moro in pressione ruba palla a Zielinski e calibra un destro dal limite che, sfiorato da Sommer, va a stamparsi sul palo interno. 15’ 0-1 GOL CASTRO Moro calcia da limite, l’argentino anticipa De Vrij e con una zampata di sinistro cambia in modo decisivo la traiettoria. 19’ 1-1 GOL DUMFRIES Bastoni ruba palla a Odgaard, Thuram conduce il contropiede, Dimarco calcia verso la porta, Skorupski respinge come può e sul tap-in è lesto l’olandese: dopo un check del Var Pairetto giudica regolare l’intervento di Bastoni su Odgaard e convalida il gol. 23’ Diagonale di Dumfries, Skorupski blocca. 25’ Sciabolata di Dimarco, palla che esce non lontano dal palo. 30’ Thuram per Lautaro, sinistro fuori di poco.