Ilgiorno.it - Incidente aereo di Sonico, la tragedia resta senza colpevoli: è scattata la prescrizione

Leggi su Ilgiorno.it

BRESCIA – A sette anni e mezzo dall’il reato è andato prescritto e per l’imputato è scattato il non luogo a procedere. Si parla dell’che il 20 giugno 2017 coinvolse due imprenditori belgi, deceduti nell’ultraleggero precipitato in territorio di, al confine tra Valcamonica e Valtellina. I due occupanti, entrambi 50enni – uno classe 1966, l’altro 1968 – morirono all’istante. II recupero del velivolo, partito qualche giorno prima dal Belgio e destinato ad approdare sul Garda dopo aver fatto tappa per la notte a Samolaco, in provincia di Sondrio, fu molto complesso. Il piccolovenne trovato a pezzi nei boschi di Malga di, a 1600 metri di quota. Davanti ai giudici della seconda sezione penale è comparso il 45enne titolare della società belga che si era occupata della manutenzione del FK finito a suolo, Didier Coddens, a capo della ULM Services.