Sport.quotidiano.net - Il Prato deve solo vincere. Ma il ‘fanalino’ è arrabbiato

Vittoria, soltanto la vittoria. In occasione della ventesima giornata del girone D di serie D, ilhaun risultato a disposizione contro la Sammaurese, ultima forza del torneo assieme al Fiorenzuola con un bottino di 12 punti. La gara di domenica (calcio d’avvio alle 14.30) sembra quella ideale per ripartire dopo due sconfitte consecutive. Al Lungobisenzio, i biancazzurri vogliono e devono tornare ad esultare per un successo, così da tenere a debita distanza la zona playout. In via Firenze è attesa una formazione, quella con sede nella città di San Mauro Pascoli, che viene da due ko di fila contro le prime della classe, ossia Forlì e Ravenna. Ko che hanno lasciato l’amaro in bocca alla formazione allenata da Stefano Protti per le decisioni arbitrali - a detta dei giallorossi - sfavorevoli.