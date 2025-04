Genova i fedeli in cattedrale a San Lorenzo per assistere alle esequie del Papa trasmesse da un maxi schermo Foto

Ilsecoloxix.it - Genova, i fedeli in cattedrale a San Lorenzo per assistere alle esequie del Papa trasmesse da un maxi schermo | Foto Leggi su Ilsecoloxix.it Marco Doldi, Vicario Generale dell’Arcidiocesi: “Come abbiamo già fatto in occasione dei funerali di Giovanni Paolo II, ci riuniamo per pregare e vivere insieme questo momento”

Papa, l'omaggio dei fedeli francesi nella Cattedrale di Notre Dame - Parigi, 22 apr. (askanews) - I fedeli entrano nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi per la messa mattutina in omaggio a Papa Francesco, il giorno dopo l'annuncio della sua morte. 🔗quotidiano.net

Addio a Papa Francesco, il pontefice è morto a 88 anni | Video e Foto: la visita a Genova nel 2017 | Foto: la notizia fa il giro del mondo | Video: le reazioni dei fedeli e della politica - Il cardinal Farrell ha confermato che “alle ore 7.35 di questa mattina è tornato alla casa del Padre”. Il cordoglio del mondo politico in Italia e all’estero, rinviate le partite di Serie A e di Serie B 🔗ilsecoloxix.it

Funerali di Papa Francesco: maxischermo in cattedrale a Genova - I funerali di Papa Francesco saranno trasmessi in diretta anche nella cattedrale di San Lorenzo a Genova, attraverso un maxischermo, a partire dalle ore 9:45 di sabato 26 aprile 2025. L'iniziativa è stata resa nota dalla Diocesi di Genova. "In comunione con tutta la Chiesa universale offriamo... 🔗genovatoday.it

