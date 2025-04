L’omelia del cardinale Re Francesco ora prega tu per noi video e testo integrale

Francesco soleva concludere i suoi discorsi ed i suoi incontri personali dicendo: ‘Non dimenticatevi di pregare per me’. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a Te di pregare per noi e ti chiediamo che dal cielo Tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa Basilica in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l’umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza». Così il cardinale decano Giovanni Battista Re, 91 anni, tra gli applausi dei fedeli, a conclusione della sua omelia nella messa esequiale per Papa Francesco.Francesco, il papa della paceSono diversi i passaggi in cui L’omelia pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re per funerali di Papa Francesco ha raccolto gli applausi dei fedeli presenti. Secoloditalia.it - L’omelia del cardinale Re: “Francesco, ora prega tu per noi” (video e testo integrale) Leggi su Secoloditalia.it «Papasoleva concludere i suoi discorsi ed i suoi incontri personali dicendo: ‘Non dimenticatevi dire per me’. Ora, caro Papa, chiediamo a Te dire per noi e ti chiediamo che dal cielo Tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa Basilica in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l’umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza». Così ildecano Giovanni Battista Re, 91 anni, tra gli applausi dei fedeli, a conclusione della sua omelia nella messa esequiale per Papa, il papa della paceSono diversi i passaggi in cuipronunciata dalGiovanni Battista Re per funerali di Papaha raccolto gli applausi dei fedeli presenti.

