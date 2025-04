MotoGP Fabio Quartararo Abbiamo fatto un gran passo avanti qui a Jerez il motore conta meno

Fabio Quartararo si è preso la pole-position del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, interrompendo un digiuno di 1133 giorni. Sulla Yamaha, il pilota transalpino ha fatto la differenza nel time-attack, dando seguito a quanto di buono si era visto nel corso delle pre-qualifiche e delle prove libere.Alle sue spalle si sono classificate le due Ducati ufficiali di Marc Marquez (+0.033) e di Francesco Bagnaia (+0.145). Risaliva a 62 GP l’ultima p.1 della Yamaha. Si tratta della pole n.17 in top-class per il francese, la n.243 per la casa di Iwata.“L’anno passato faticavo a girare sull’1:36 e oggi mi ritrovo in pole con un crono da 1:35.610. Abbiamo fatto un grosso step in avanti su una pista dove il motore è meno importante. Sappiamo che nel propulsore Abbiamo un gap nei confronti degli altri, per cui qui si sente un po’ meno“, ha spiegato Quartararo ai microfoni di Sky Sport. Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “Abbiamo fatto un gran passo avanti, qui a Jerez il motore conta meno” Leggi su Oasport.it Uno straordinariosi è preso la pole-position del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2025 di, interrompendo un digiuno di 1133 giorni. Sulla Yamaha, il pilota transalpino hala differenza nel time-attack, dando seguito a quanto di buono si era visto nel corso delle pre-qualifiche e delle prove libere.Alle sue spalle si sono classificate le due Ducati ufficiali di Marc Marquez (+0.033) e di Francesco Bagnaia (+0.145). Risaliva a 62 GP l’ultima p.1 della Yamaha. Si tratta della pole n.17 in top-class per il francese, la n.243 per la casa di Iwata.“L’anno passato faticavo a girare sull’1:36 e oggi mi ritrovo in pole con un crono da 1:35.610.un grosso step insu una pista dove ilimportante. Sappiamo che nel propulsoreun gap nei confronti degli altri, per cui qui si sente un po’“, ha spiegatoai microfoni di Sky Sport.

