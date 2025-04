Bandana pois e quiet luxury l’inspo di Rihanna ha conquistato la primavera

Bandana è sicuramente uno di quei pezzi must have che non possono mancare per la primavera (e l’estate). E ce lo dice anche Rihanna, che indossa una versione super di tendenza per questo 2025, con fantasia a pois, che hanno fatto il loro grande ritorno proprio questa stagione.La Bandana di Rihanna a pois è l’accessorio da avere assolutamenteQuesto accessorio è sempre stato un vero e proprio must have, espressione della quiet luxury e dell’eleganza senza tempo delle dive di Hollywood. E ha dominato la scena fino ad oggi. Anche negli anni ’90 si è conquistata un posto stabile nel cuore di tutte le fashioniste e di tutte le dive di Hollywood. Quest’anno a darci diverse inspo è stata anche la nostra trend setter del cuore Hailey Bieber, che l’ha indossata in maniera decisamente originale, sopra un berretto da baseball. Metropolitanmagazine.it - Bandana, pois e quiet luxury: l’inspo di Rihanna ha conquistato la primavera Leggi su Metropolitanmagazine.it Un accessorio che chiama subito estate e dolce vita: laè sicuramente uno di quei pezzi must have che non possono mancare per la(e l’estate). E ce lo dice anche, che indossa una versione super di tendenza per questo 2025, con fantasia a, che hanno fatto il loro grande ritorno proprio questa stagione.Ladiè l’accessorio da avere assolutamenteQuesto accessorio è sempre stato un vero e proprio must have, espressione dellae dell’eleganza senza tempo delle dive di Hollywood. E ha dominato la scena fino ad oggi. Anche negli anni ’90 si è conquistata un posto stabile nel cuore di tutte le fashioniste e di tutte le dive di Hollywood. Quest’anno a darci diverse inspo è stata anche la nostra trend setter del cuore Hailey Bieber, che l’ha indossata in maniera decisamente originale, sopra un berretto da baseball.

