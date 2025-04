25 aprile lutto nazionale scritta shock a Vallerano

scritta shock a Vallerano, comparsa proprio nel giorno della festa della liberazione. "25 aprile lutto nazionale", si legge su un muro del paese. Immediata la "ferma e profonda condanna" dell'amministrazione comunale, a partire dal sindaco Adelio Gregori, che parla di "vile atto vandalico. Viterbotoday.it - "25 aprile lutto nazionale", scritta shock a Vallerano Leggi su Viterbotoday.it , comparsa proprio nel giorno della festa della liberazione. "25", si legge su un muro del paese. Immediata la "ferma e profonda condanna" dell'amministrazione comunale, a partire dal sindaco Adelio Gregori, che parla di "vile atto vandalico.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il 25 aprile è lutto nazionale - Il governo proclama cinque giorni di cordoglio e invita alla sobrietà nelle manifestazioni per la Liberazione. Fratoianni e compagni insorgono: «Siete allergici all’antifascismo». Neppure le esequie del «Papa degli ultimi» devono fermare l’eterna propaganda rossa. Continua a leggere 🔗laverita.info

Lutto nazionale, chiesta sobrietà per 25 aprile. Landini: “mica beviamo” - ''Il 25 aprile non è che si deve bere, non è che beviamo e, quindi, dobbiamo essere sobri.'' Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini 🔗imolaoggi.it

Lutto per Papa Francesco, celebrazione del 25 aprile confermata alla Villa comunale - La Città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria comunicano che le celebrazioni previste per la ricorrenza nazionale del 25 aprile, Festa della Liberazione, sono confermate e si terranno in un contesto di sobrietà nel rispetto della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa... 🔗reggiotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

25 aprile a Roma. Dal lutto nazionale al rischio tensioni, le incognite sulla festa della Liberazione; Il 25 aprile con il lutto nazionale, a Bologna confermati gli eventi per gli 80 anni dalla Liberazione: «Ricorderemo la figura di Papa Francesco»; Il 25 aprile è lutto nazionale; Papa, cinque giorni di lutto nazionale. «E il 25 aprile con sobrietà». 🔗Ne parlano su altre fonti

Cinque giorni di lutto nazionale, polemica sul 25 aprile - Il governo proclama cinque giorni di lutto nazionale per la morte di papa Francesco. La decisione viene assunta dal Cdm ventiquattr'ore dopo dopo la scomparsa di Bergoglio: nell'esecutivo c'era chi ... 🔗ansa.it

Cinque giorni di lutto nazionale, polemica politica sul 25 aprile - Ieri il Cdm ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Scoppia un caso sulle celebrazioni della Liberazione, che cade in uno dei giorni di lutto. "Tutte le cerimonie son ... 🔗tg24.sky.it

25 aprile, le conseguenze del richiamo alla sobrietà del governo sulla festa della Resistenza - Alcuni comuni annullano le celebrazioni, altri le riducono dopo l'invito alla sobrietà del governo. Ma era davvero necessario pronunciarsi? 🔗wired.it