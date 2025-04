Genova dubbi sulla dinamica dell’incidente in porto costato la vita a un camallo disposta nuova perizia

Genova ha disposto una consulenza tecnica per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto lo scorso 18 dicembre in porto, Ilgiornaleditalia.it - Genova, dubbi sulla dinamica dell’incidente in porto costato la vita a un camallo, disposta nuova perizia Leggi su Ilgiornaleditalia.it Chiesta una doppia consulenza tecnica per ricostruire quanto è avvenuto sulle banchine di Pra' e per accertare le condizioni di chi guidava la ralla La procura diha disposto una consulenza tecnica per stabilire l’esattaavvenuto lo scorso 18 dicembre in

