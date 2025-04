Milan addio Conceicao scelto il sostituto c’è l’indizio

Milan, con Conceicao sempre più vicino all'addio si pensa già a un sostituto: ecco cosa emerge dalle indiscrezioniLa classifica parla chiaro, il Milan sta disputando una delle stagioni peggiori degli ultimi anni, ritrovandosi, al momento, a occupare il nono posto, con una qualificazione in Champions ormai sfumata. Nonostante la vera e propria ricostruzione in corso da parte dei rossoneri, con l'arrivo di Conceicao in panchina e degli innesti di calibro come Felix, Gimenez e Walker, la situazione è solo andata a peggiorare.La posizione attuale non permetterebbe di fatto al Diavolo, non solo di non qualificarsi per la Champions del prossimo anno ma nemmeno nelle altre competizioni europee, passando da Europa a Conference League. Con il 3-0 in Coppa Italia, dunque, l'allenatore portoghese non avrebbe comunque riottenuto la fiducia della dirigenza, che già è in cerca di un nuovo nome per la panchina del prossimo anno.

