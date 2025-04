LIVE Musetti Etcheverry 6 5 ATP Madrid 2025 in DIRETTA l’argentino serve per rimanere nel primo set

6-5 Rovescio lungolinea vincente, Musetti si assicura il tie-break.40-30 Lungo il dritto di Lorenzo, rimane una palla game.40-15 Lunga la risposta di rovescio.30-15 Smorzata a segno dell'italiano.15-15 Ottima palla corta di Etcheverry ma grande rincorsa di Musetti che manda la pallina di là. l'argentino non riesce a chiudere il punto mandando in rete il successivo colpo.0-15 Rovescio lungolinea eccellente e smash da fondocampo a segno. Punto Etcheverry.5-5 Game Etcheverry. Lungo il rovescio di Lorenzo.40-15 Largo il rovescio in diagonale dell'azzurro.30-15 Musetti tenta il vincente con il dritto, ma la palla esce in corridoio.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry, valido per i trentaduesimi di finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid 2025. Inizio di stagione sulla terra decisamente convincente per Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000 della carriera. A Montecarlo, il tennista toscano si è arreso soltanto allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato in tre set (6-3, 1-6, 0-6).

il toscano torna in campo dopo l'acciacco di Montecarlo

2-1 Musetti, stavolta la chiamata a rete riesce ed Etcheverry non tiene in campo la controsmorzata. 40-15 Di nuovo viene verso la rete Musetti e torna a chiudere con lo smash.

il toscano torna in campo dopo l'acciacco di Montecarlo

