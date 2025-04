Krstovic Juventus Giuntoli ha una carta in più da giocare quel bianconero al Lecce può sbloccare l’affare per l’attaccante Tutti i dettagli

Krstovic Juventus, carta Adzic: il piano per l’attaccante del Lecce in vista della prossima stagioneIl calciomercato Juve monitora anche il nome di Krstovic in vista della prossima stagione. l’attaccante del Lecce, arrivato in doppia cifra in Serie A, è valutato circa 25 milioni di euro. Il suo prezzo potrebbe abbassarsi ulteriormente in caso di retrocessione in Serie B dei pugliesi. Come riportato da Tuttosport, inoltre, la Juventus potrebbe giocarsi la carta Adzic: il prestito del gioiello montenegrino al Lecce potrebbe anche sbloccare l’affare per Krstovic. .com Juventusnews24.com - Krstovic Juventus, Giuntoli ha una carta in più da giocare: quel bianconero al Lecce può sbloccare l’affare per l’attaccante. Tutti i dettagli Leggi su Juventusnews24.com Adzic: il piano perdelin vista della prossima stagioneIl calciomercato Juve monitora anche il nome diin vista della prossima stagione.del, arrivato in doppia cifra in Serie A, è valutato circa 25 milioni di euro. Il suo prezzo potrebbe abbassarsi ulteriormente in caso di retrocessione in Serie B dei pugliesi. Come riportato da Tuttosport, inoltre, lapotrebbe giocarsi laAdzic: il prestito del gioiello montenegrino alpotrebbe ancheper. .com

