Porti ministero in dirittura d’arrivo In settimana si chiudono i dossier Il retroscena

ministero dei TrasPorti punta a chiudere il quadro delle presidenze dei Porti entro la fine della settimana prossima. In alcuni scali c’è infatti ancora un lavoro di mediazione politica ed equilibri tra partiti Ilsecoloxix.it - Porti, ministero in dirittura d’arrivo. In settimana si chiudono i dossier | Il retroscena Leggi su Ilsecoloxix.it Ildei Traspunta a chiudere il quadro delle presidenze deientro la fine dellaprossima. In alcuni scali c’è infatti ancora un lavoro di mediazione politica ed equilibri tra partiti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Presentato a Miami la 18a edizione dell’Oscar dei Porti - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ stato presentato ufficialmente questa mattina al Romina’s di Miami il Premio Oscar dei Porti, giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, che si terrà domani sera alle ore 20:00 nella storica Villa Versace a Miami Beach, sarà condotto per RAI Italia da DJ Onofri e dall’ex Miss Italia Gloria Zanin, volti noti e apprezzati dal pubblico internazionale. La conferenza ha visto la partecipazione congiunta di autorità portuali, artisti italiani e importanti personalità del cluster portuale italiano. 🔗unlimitednews.it

Onlyfans, social media e insegnanti: il ministero dell'Istruzione vuole introdurre un codice di comportamento - Il caso di Elena Maraga, la maestra d'asilo di Treviso che ha aperto un profilo su OnlyFans per arrotondare lo stipendio, ha acceso un dibattito nazionale sull'uso dei social media da parte degli insegnanti e sulla necessità di regolamentarne il comportamento online. Per questo, il ministero... 🔗today.it

Via Appia Regina Viarium: Mastella esorta il Ministero a darsi una regolata - Tempo di lettura: < 1 minuto“Ognuno deve pensare alla sua realtà territoriale e al Ministero badano poco in questo momento” – Il sindaco Clemente Mastella ha risposto in maniera indiretta alle dichiarazioni di Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidatura Unesco ed animatrice del programma ministeriale esortandola ad un degno supporto per la “Via Appia Regina Viarum”, che lo scorso venerdi aveva pubblicamente attaccato a Paduli i soggetti territoriali in ordine alla gestione del prestigioso riconoscimento. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Porti, ministero in dirittura d’arrivo. In settimana si chiudono i dossier | Il retroscena; Infrastrutture. La Regione punta su porto e A14bis. Palli (Provincia): “Per la corsia dinamica manca solo il via libera del Ministero”; Porto, Autorità lavora agli atti per l'autorizzazione: Scuvera, a breve saranno trasmessi al ministero; 1° luglio: i varchi portuali diventano digitali e calano i tempi di attesa. Ecco tutte le opportunità per l’autotrasporto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Porti, ministero in dirittura d’arrivo. In settimana si chiudono i dossier | Il retroscena - Il ministero dei Trasporti punta a chiudere il quadro delle presidenze dei porti entro la fine della settimana prossima. In alcuni scali c’è infatti ancora un ... 🔗ilsecoloxix.it

rifornimenti di Gnl nei porti italiani: nuove linee guida dal ministero delle infrastrutture - Il Ministero delle Infrastrutture presenta nuove linee guida per il rifornimento di navi nei porti italiani, promuovendo l'uso del gas naturale liquido e facilitando la transizione verso combustibili ... 🔗gaeta.it

Infermieri, in dirittura d’arrivo tre nuove lauree magistrali specialistiche - Cristina Rinaldi del ministero della Salute, nel suo intervento al terzo Congresso nazionale Fnopi ha annunciato il percorso che vedrà a breve la nascita di tre nuovi indirizzi "Il prossimo passo sarà ... 🔗doctor33.it