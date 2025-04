Tragedia in moto perde il controllo del mezzo e cade morto un uomo di 55 anni

moto oggi 25 aprile a Lentate sul Seveso, al confine con Cermenate (Como) sulla Sp 174 che porta a Lazzate. Un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere caduto. I soccorsi sono scattati in codice rosso poco dopo le 17. Al momento non è ancora. Quicomo.it - Tragedia in moto, perde il controllo del mezzo e cade: morto un uomo di 55 anni Leggi su Quicomo.it Drammatico incidente inoggi 25 aprile a Lentate sul Seveso, al confine con Cermenate (Como) sulla Sp 174 che porta a Lazzate. Undi 55dopo aver perso ildeled essere caduto. I soccorsi sono scattati in codice rosso poco dopo le 17. Al momento non è ancora.

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell'incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara. L'incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18 e ha causato la morte di un motociclista di 50 anni, che ha perso la vita quasi immediatamente a seguito dell'impatto. La dinamica dell'incidente Il tragico scontro è avvenuto all'altezza del civico 126 di via di Tor Cervara, un'area notoriamente trafficata.

Tragedia a Varese, perde il controllo della moto e precipita da un ponte: morto 57enne - Un motociclista di 57 anni è stato trovato senza vita in un torrente a Montegrino Valtravaglia (Varese). Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe precipitato per circa 8 metri da un ponte. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri. Una prima ipotesi sulla tragedia Un 57enne è stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, a Montegrino Valtravaglia (in provincia di Varese) vicino a un corso d'acqua.

