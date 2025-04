Funerali Papa Francesco Julian Assange a passeggio col figlio

Julian Assange in piazza San Pietro per i Funerali di Papa Francesco. Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli accorsa in Città del Vaticano. Lapresse.it - Funerali Papa Francesco, Julian Assange a passeggio col figlio Leggi su Lapresse.it Anchein piazza San Pietro per idi. Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli accorsa in Città del Vaticano.

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

I funerali del Papa: 200mila in piazza. Il cardinale Re: «Si è speso per gli ultimi della Terra»; Julian Assange ai funerali di papa Francesco a San Pietro; Funerali di Papa Francesco, a Roma c’è anche Julian Assange con la famiglia; Funerali di Papa Francesco, 200 mila fedeli a San Pietro. Re: “Su orrori disumani ha implorato pace” - La preghiera dell'Ultima Commendatio (ultima raccomandazione) e la Valedictio (commiato). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Funerali Papa Francesco, c’è anche Julian Assange - C'è anche Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il fondatore di Wikileaks è in piazza davanti alla Basilica dove si tengono le ... 🔗lapresse.it

Funerali Papa Francesco, Julian Assange a passeggio col figlio - Anche Julian Assange in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il giornalista, noto per le vicende legate a Wikileaks, è stato avvistato tra la folla di fedeli accorsa in Città del ... 🔗lapresse.it

Anche Assange al funerale del Papa: con moglie e figli a piazza San Pietro - Prima apparizione pubblica da quando è tornato in libertà. La famiglia del fondatore di WikiLeaks era stata ricevuta nel 2023 dal pontefice ... 🔗repubblica.it