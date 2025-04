Iran grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas

Iran), 26 apr. (LaPresse/AP) – Una grande esplosione e un incendio hanno colpito oggi la città portuale Iraniana di Bandar Abbas. Lo riportano i media statali. Non è chiaro se la deflagrazione nel porto di Rajaei, uno degli scali marittimi della Repubblica islamica, abbia provocato vittime né se ne conoscono le cause. Lapresse.it - Iran: grande esplosione in città portuale di Bandar Abbas Leggi su Lapresse.it Teheran (), 26 apr. (LaPresse/AP) – Unae un incendio hanno colpito oggi laiana di. Lo riportano i media statali. Non è chiaro se la deflagrazione nel porto di Rajaei, uno degli scali marittimi della Repubblica islamica, abbia provocato vittime né se ne conoscono le cause.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Esplosione di primavera a Torre Squillace che ispirò il grande Lucio Battisti - "Esplosione di primavera a Torre Squillace. Si racconta che il grandissimo e compianto Lucio Battisti - dice Luigi Chiriacò, che ha inviato lo scatto - abbia trovato ispirirazione in questo posto per scrivere qualche sua famosissima canzone, mi chiedo cosa avrebbe scritto per uno scenario simile"... 🔗lecceprima.it

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Schifo, vergogna!”. Grande Fratello, Lorenzo choc: prima l’esplosione di rabbia e i pugni, adesso questo - Grande Fratello, stasera 10 febbraio nuova attesissima puntata. Intanto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ne hanno combinata un’altra. Lorenzo che, con molta probabilità, sarà il primo finalista maschile del programma. Finale alla quale manca un mese e mezzo. Lo ha rivelato recentemente Alfonso Signorini. Dopo mesi di dubbi e voci, aveva otto gli indugi comunicando i dettagli sulla finale del Grande Fratello. 🔗caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

**Iran: media, ‘forte esplosione a Bandar Abbas’**; Iran, ecco la città missilistica sotterranea: razzi Paveh, lanciatori mobili e munizioni. Ma c'è una falla nel; Hezbollah alza la posta, Bibi minaccia l’Iran: «Ha cercato di uccidermi»; L'Iran lancia 180 missili su Israele, quasi tutti intercettati - Iran: Colpiremo ogni Paese che intervenga in aiuto di Israele. 🔗Ne parlano su altre fonti