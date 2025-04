Traghetti biglietti gratis anche per la giornalista candidata da Giuseppe Conte e due presidenti di Autorità portuali

Giuseppe Conte alla testa d’una coalizione che includeva M5S e alcune formazioni di sinistra e ambientaliste Ilsecoloxix.it - Traghetti, biglietti gratis anche per la giornalista candidata da Giuseppe Conte e due presidenti di Autorità portuali Leggi su Ilsecoloxix.it Sono almeno trenta le tratte pagate da Moby a Donatella Bianchi e famiglia fra 2019 e 2023, tutte per la Sardegna. Spezzina e volto noto della Rai, è stata presidente del Wwf e del Parco delle Cinque terre, mentre nel 2022 si candidò alla guida della Regione Lazio, individuata daalla testa d’una coalizione che includeva M5S e alcune formazioni di sinistra e ambientaliste

