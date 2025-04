Cina screening salute mentale diventera’ parte della routine delle cure ospedaliere

Lo screening della salute mentale dovrebbe essere integrato nei processi di diagnosi e trattamento di routine di tutti i reparti clinici delle strutture mediche in Cina, come richiesto da una circolare diffusa ieri dalla Commissione nazionale per la salute del Paese. La circolare illustra l'avvio di una campagna triennale, che durera' fino al 2027, volta a migliorare l'assistenza pediatrica, la salute mentale e i servizi psichiatrici in Cina. Secondo la circolare, i pazienti individuati dallo screening come potenzialmente affetti da problematiche psicologiche dovrebbero ricevere tempestive valutazioni della salute mentale. Coloro che dopo le valutazioni saranno confermati come affetti da problematiche psicologiche o sospettati di avere malattie mentali dovrebbero ricevere prontamente interventi.

