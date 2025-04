L’omelia per Papa Francesco cardinale Re Un Pontefice in mezzo alla gente

cardinale Bergoglio, il 13 marzo del 2013, fu eletto dal Conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall’esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come Ausiliare, poi come Coadiutore e in seguito, soprattutto, come Arcivescovo. La decisione di prendere il nome Francesco apparve subito come la scelta di un programma e di uno stile su cui egli voleva impostare il suo Pontificato, cercando di ispirarsi allo spirito di San Francesco d’Assisi”.Sono le parole del cardinale Giovanni Battista Re pronunciate durante L’omelia nel corso dei funerali di Papa Francesco. “Conservò il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale, e diede subito l’impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa” ha aggiunto “instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati. Unlimitednews.it - L’omelia per Papa Francesco, cardinale Re “Un Pontefice in mezzo alla gente” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Quando ilBergoglio, il 13 marzo del 2013, fu eletto dal Conclave a succedere aBenedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall’esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come Ausiliare, poi come Coadiutore e in seguito, soprattutto, come Arcivescovo. La decisione di prendere il nomeapparve subito come la scelta di un programma e di uno stile su cui egli voleva impostare il suo Pontificato, cercando di ispirarsi allo spirito di Sand’Assisi”.Sono le parole delGiovanni Battista Re pronunciate durantenel corso dei funerali di. “Conservò il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale, e diede subito l’impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa” ha aggiunto “instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco si interrompe durante omelia: “Ho difficoltà nel respiro” - “Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro”. Lo ha detto Papa Francesco interrompendosi durante la lettura della sua omelia alla messa per il Giubileo delle Forze armate, di polizia e di sicurezza in piazza San Pietro. Il testo dell’omelia è stato dato all’arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, che ne ha dato lettura in luogo del pontefice, apparso visibilmente provato. 🔗lapresse.it

“Ho difficoltà a respirare”: Papa Francesco rinuncia per la seconda domenica a leggere l’omelia - “Ho difficoltà nel respiro” ha annunciato oggi Bergoglio ai fedeli interrompendo la funzione religiosa che celebrava, passando la parola a un collaboratore. Le sofferenze fisiche di Papa Francesco probabilmente dovute alla stessa bronchite da cui è stato colpito nei giorni scorsi e gli ha imposto alcune limitazioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco ricoverato, l’omelia del cardinale Michael Czerny - Papa Francesco ha inviato un messaggio domenica ringraziando i volontari per il “miracolo della tenerezza” che offrono ai malati, mentre continua la sua ripresa dalla doppia polmonite. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e che porta milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari che il papa avrebbe dovuto celebrare. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’omelia per Papa Francesco, cardinale Re “Un Pontefice in mezzo alla gente”; “Papa Francesco ha toccato le menti e i cuori”: l’omelia del cardinale Re ai funerali; Papa Francesco, l'addio. L'omelia del cardinale Re: Un pontificato che ha toccato menti e cuori, un plebiscito di affetto; I funerali di papa Francesco, il cardinale decano durante l'omelia: Significativo il primo viaggio a Lampedusa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Funerali Papa Francesco: il testo completo dell’omelia del cardinale Re - In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi ... 🔗panorama.it

L'omelia del cardinale Re al funerale del Papa: «Più volte Francesco ha esortato a costruire ponti e non muri» - (LaPresse) - «’Costruire ponti e non muri’ è un’esortazione che egli ha più volte ripetuto». Così il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, nell’omelia della messa delle ese ... 🔗msn.com

Il testo dell’omelia del cardinale Re ai funerali di papa Francesco: “Sua immagine a Pasqua nei nostri occhi” - "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua ... 🔗fanpage.it