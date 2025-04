MotoGP Francesco Bagnaia Fondamentale partire in prima fila La Sprint Race So di essere veloce

Francesco Bagnaia è soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito a una Q2 davvero emozionante con distacchi ridotti e diversi piloti che hanno provato l’assalto alla pole position.La migliore prestazione l’ha fissata un clamoroso Fabio Quartararo (che riporta la Yamaha davanti a tutti dopo 62 GP) in 1:35.610 con 33 millesimi di vantaggio du Marc Marquez, quindi terzo proprio Pecco Bagnaia a 145 andando a completare la prima fila. Quarta posizione per Alex Marquez a 148, quinta per Franco Morbidelli a 218, mentre è sesto Maverick Vinales a 242. Settimo Fermin Aldeguer a 368, ottavo Fabio Di Giannantonio a 444, mentre è nono a Joan Mir a 551. Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Fondamentale partire in prima fila. La Sprint Race? So di essere veloce” Leggi su Oasport.it è soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito a una Q2 davvero emozionante con distacchi ridotti e diversi piloti che hanno provato l’assalto alla pole position.La migliore prestazione l’ha fissata un clamoroso Fabio Quartararo (che riporta la Yamaha davanti a tutti dopo 62 GP) in 1:35.610 con 33 millesimi di vantaggio du Marc Marquez, quindi terzo proprio Peccoa 145 andando a completare la. Quarta posizione per Alex Marquez a 148, quinta per Franco Morbidelli a 218, mentre è sesto Maverick Vinales a 242. Settimo Fermin Aldeguer a 368, ottavo Fabio Di Giannantonio a 444, mentre è nono a Joan Mir a 551.

