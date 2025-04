Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco toccherà i luoghi cari a Bergoglio ecco quali sono

Papa Francesco con il solenne funerale nella Basilica di San Pietro, subito seguito da un corteo funebre che attraverserà il cuore della città. Il feretro del Pontefice, in una semplice bara di legno, come da sue volontà, sarà trasportato dal luogo del funerali alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione in forma privata.Il percorso, lungo circa sei chilometri, toccherà luoghi simbolici della città e della vita di Francesco. E in qualche modo rimanda alla cosiddetta via Papalis, il tragitto che i papi percorrevano in corteo dopo l’elezione e la consacrazione in San Pietro per raggiungere la basilica Lateranense (San Giovanni), sede della cattedra episcopale.La salma di Papa Francesco a San Pietro (fonte: La Repubblica)Il corteo si muoverà a passo d’uomo, partirà dalla porta del Perugino, attraversando la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta. Cultweb.it - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco toccherà i luoghi cari a Bergoglio: ecco quali sono Leggi su Cultweb.it Oggi è il giorno del lutto. Roma sta accogliendo l’ultimo saluto acon il solenne funerale nella Basilica di San Pietro, subito seguito da unche attraverserà il cuore della città. Il feretro del Pontefice, in una semplice bara di legno, come da sue volontà, sarà trasportato dal luogo del funerali alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione in forma privata.Il, lungo circa sei chilometri,simbolici della città e della vita di. E in qualche modo rimanda alla cosiddetta vialis, il tragitto che i papi percorrevano indopo l’elezione e la consacrazione in San Pietro per raggiungere la basilica Lateranense (San Giovanni), sede della cattedra episcopale.La salma dia San Pietro (fonte: La Repubblica)Ilsi muoverà a passo d’uomo, partirà dalla porta del Perugino, attraversando la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta.

