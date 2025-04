Cina tecnologie per veicoli intelligenti attirano l’attenzione ad Auto Shanghai 2025

Con il tema "Abbracciare l'innovazione, potenziare il futuro", la 21ma edizione della Shanghai International Automobile Industry Exhibition, conosciuta anche come Auto Shanghai 2025, e' iniziata qui mercoledi', attirando quasi 1.000 imprese di rilievo provenienti da 26 Paesi e regioni. Oltre a nuovi modelli presentati in anteprima, i produttori di Automobili hanno anche catturato l'attenzione con le loro piu' recenti tecnologie per veicoli intelligenti, tra cui la guida intelligente, i sistemi di intelligenza artificiale (IA) e gli abitacoli intelligenti. Agenzia Xinhua

Cina: rapporti, rafforza tutela giudiziaria DPI a sostegno di tecnologie, industrie chiave - Lo scorso anno la Cina ha rafforzato la tutela giudiziaria dei diritti di proprieta' intellettuale (DPI) per sostenere le tecnologie e le industrie chiave del Paese, hanno mostrato oggi i rapporti sul lavoro della Corte suprema del popolo (SPC) e della Procura suprema del popolo (SPP). Secondo il rapporto sul lavoro dell'SPC, presentato alla sessione legislativa nazionale in corso per la deliberazione, la Cina ha intensificato la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale in settori quali la tecnologia dell'informazione di prossima generazione, la produzione di fascia alta, la ...

Cina: saliamo a bordo dei veicoli volanti e abbracciamo il futuro dei trasporti - Pronti ad abbracciare il cielo? Saliamo a bordo dei veicoli volanti cinesi e spicchiamo il volo verso il futuro!

Cina: BYD, DJI presentano sistema di droni smart montati su veicoli - La casa automobilistica cinese BYD e il colosso dei droni DJI hanno inaugurato un sistema di droni intelligenti montati su veicoli, con l'obiettivo di trasformare le auto in piattaforme mobili di intrattenimento ed esplorazione. Il sistema, chiamato "Lingyuan", integra drone e veicolo, offrendo un campo visivo verticale per catturare momenti di viaggio in tempo reale. L'azienda ha annunciato che il sistema sara' disponibile su tutti i modelli BYD in occasione di un evento di inaugurazione tenutosi ieri a Shenzhen, un importante polo tecnologico nella provincia meridionale cinese del ...

