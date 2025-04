Formiche.net - Ecco come i dazi inguaiano le banche cinesi

La guerra costa, la pace conviene. E se c’è qualcuno che comincia a pagare il conto dello scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti, è proprio la prima. Tra pochi giorni le principalidel Dragone pubblicheranno i conti relativi al primo trimestre dell’anno. E non ci sono buone notizie all’orizzonte. Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp, Agricultural Bank of China e Bank of China, sono pronte a pubblicare i propri bilanci.E, secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, dai conti potrebbe emergere una chiara e netta compressione dei margini, proprio a causa della guerra commerciale in corso tra la prima e la seconda economia globale. D’altronde, se per le imprese del Dragone costa il 145% in più esportare le proprie merci negli Stati Uniti, per lestesse è un problema: perché la contrazione del giro d’affari vuol dire meno necessità di credito alle aziende.