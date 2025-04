Griglia di partenza MotoGP GP Spagna 2025 Quartararo rinasce ed è in pole Bagnaia in prima fila per 3 millesimi

2025 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 27 aprile.La pole position per entrambe le gare viene arpionata dal transalpino Fabio Quartararo, primo con il crono di 1:35.610, il quale distanzia di appena 0.033 lo spagnolo Marc Marquez, secondo, e di 0.145 l’azzurro Francesco Bagnaia, terzo, il quale acciuffa la prima fila.Così gli altri italiani in Q2: quinta posizione per Franco Morbidelli, ottava piazza per Fabio Di Giannantonio, 11ma per Marco Bezzecchi. Si fermano in Q1, invece, Luca Marini, 16°, Enea Bastianini, 18°, e Lorenzo Savadori, 22°. Saranno 23 i piloti in gara domani. Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Spagna 2025: Quartararo rinasce ed è in pole! Bagnaia in prima fila per 3 millesimi Leggi su Oasport.it Il Motomondialeha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali delladel GP di: si è corso a Jerez, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto allaposition in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 27 aprile.Laposition per entrambe le gare viene arpionata dal transalpino Fabio, primo con il crono di 1:35.610, il quale distanzia di appena 0.033 lo spagnolo Marc Marquez, secondo, e di 0.145 l’azzurro Francesco, terzo, il quale acciuffa la.Così gli altri italiani in Q2: quinta posizione per Franco Morbidelli, ottava piazza per Fabio Di Giannantonio, 11ma per Marco Bezzecchi. Si fermano in Q1, invece, Luca Marini, 16°, Enea Bastianini, 18°, e Lorenzo Savadori, 22°. Saranno 23 i piloti in gara domani.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Griglia di partenza MotoGP, GP USA 2025: risultati e classifica qualifiche - Definita la griglia di partenza del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, i centauri si sono confrontati in un time-attack nel quale la parola d’ordine è stata una sola: rischiare. Una pista tecnica e molto impegnativa dal punto di vista fisico quella americana, con tantissimi cambi di direzione, cambi di direzione, accelerazioni e frenate molto violente. 🔗oasport.it

MotoGP, la griglia di partenza del Mondiale dopo i Test: Ducati in fuga, KTM, Aprilia e Yamaha inseguono - …e ora non si scherza più! Dopo aver assistito alla tre-giorni di test pre-stagionali di Sepang ed i successivi due di Buriram, adesso la concentrazione va solamente sulla stagione. Il Mondiale di MotoGP 2025, dopotutto, è ormai pronto per scattare e lo farà proprio con il Gran Premio di Thailandia (domenica 2 marzo) laddove abbiamo visto la seconda tranche di test invernali. Quali sono i verdetti emessi da queste cinque giornate di lavoro in pista? Le condizioni meteo malesi e thailandesi hanno permesso a team e piloti di lavorare ore e ore sulle nuove moto ed i primi responsi sono arrivati. 🔗oasport.it

Griglia di partenza MotoGP, GP Argentina 2025: risultati e classifica qualifiche - Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Argentina 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

MotoGP, GP Spagna: qualifiche e pole in diretta live; Griglia di partenza MotoGP, GP Qatar 2025: Marc Marquez in pole. Disastro Bagnaia: partirà in quarta fila; MotoGP, GP Spagna a Jerez: i 10 piloti qualificati per il Q2 delle qualifiche; GP Qatar 2025, griglia di partenza: Marc Marquez in pole davanti ad Alex, 11° Bagnaia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Griglia di partenza MotoGP, GP Spagna 2025: risultati e classifica qualifiche - Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez, dove, da pochi ... 🔗oasport.it

Griglia di partenza MotoGp/ GP Spagna 2025 Jerez: chi farà la pole position? (oggi 26 aprile) - Griglia di partenza MotoGp, GP Spagna 2025 Jerez, oggi sabato 26 aprile: la caccia alla pole position e un focus speciale su Franco Morbidelli. 🔗ilsussidiario.net

MotoGP, Fabio Quartararo: “Abbiamo fatto un gran passo avanti, qui a Jerez il motore conta meno” - Uno straordinario Fabio Quartararo si è preso la pole-position del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, interrompendo un digiuno di ... 🔗oasport.it