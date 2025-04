Tudor in Champions o sarà addio ma quando Juve incastrata dal calendario gli scenari

Tudor dovrà c'entrare la Champions League o sarà addio, ma quando avverrebbe il suo esonero? La Juve si trova incastrata nel calendario: gli scenari Tudor in Champions o sarà addio, ma quando? Juve incastrata dal calendario: gli scenari (LaPresse) – SerieANews.comLa Juventus si ritrova incastrata prima ancora di giocare. Il futuro dei bianconeri non appare dei più rosei, perché il calendario che attende i bianconeri è ricco di partite e il tempo per programmare la prossima stagione non c'è. Secondo quello che trapela dalle prime indicazioni, Tudor sarà valutato alla fine del campionato, ma il tempo a disposizione è pochissimo.Sì perché se Tudor non raggiungesse il quarto posto in Serie A, verrebbe esonerato, lasciando un buco nella panchina della Juventus che andrebbe immediatamente coperto in meno di 2 settimane.

