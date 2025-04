Nuova viabilità e zone 30 cittadini già infuriati In poche ore 300 firme contro opera

Nuova viabilità e delle zone 30, sta montando la protesta in Clarina, nella circoscrizione Oltrefersina. Con una petizione che ha raccolto in poche ore quasi 300 firme sul territorio, i residenti e gli esercenti stanno esprimendo tutta. Trentotoday.it - Nuova viabilità e zone 30, cittadini già infuriati: "In poche ore 300 firme contro l'opera" Leggi su Trentotoday.it “A pochi giorni dal via dei lavori per la realizzazione dellae delle30, sta montando la protesta in Clarina, nella circoscrizione Oltrefersina. Con una petizione che ha raccolto inore quasi 300sul territorio, i residenti e gli esercenti stanno esprimendo tutta.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova viabilità e zone 30, cittadini già infuriati: "In poche ore 300 firme contro l'opera" - “A pochi giorni dal via dei lavori per la realizzazione della nuova viabilità e delle zone 30, sta montando la protesta in Clarina, nella circoscrizione Oltrefersina. Con una petizione che ha raccolto in poche ore quasi 300 firme sul territorio, i residenti e gli esercenti stanno esprimendo tutta... 🔗trentotoday.it

Ma quanto ci piace il nuovo taglio pixie di Zendaya per la nuova campagna di Zone Dreamers? - Zendaya non è nuova a trasformazioni audaci. Dai red carpet alle copertine internazionali, ha dimostrato più volte di non avere paura di reinventarsi. Ma questa volta ha davvero sorpreso tutti, apparendo con un look completamente nuovo — e inaspettato — nella campagna “Zone Dreamers” realizzata per il brand sportivo On. Un taglio pixie spettinato, orecchie appuntite e un’atmosfera che oscilla tra il futuristico e il fiabesco: Zendaya non veste i panni di un’icona pop, ma di un personaggio di un film che, in realtà, non esiste. 🔗metropolitanmagazine.it

Nuova viabilità per Focene: restyling e messa in sicurezza del Lungomare Gioacchino Rossini - Fiumicino, 8 aprile 2025 – Interventi di messa in sicurezza e restyling per migliorare la viabilità a Focene. E’ stato deciso con una delibera di giunta comunale, che riguarda in particolare il lungomare Gioacchino Rossini e l’are antistante il “Lido del Carabiniere”, che saranno interessati anche da un’operazione di manutenzione straordinaria. L’area in questione è caratterizzata da terreno sconnesso e sabbioso. 🔗ilfaroonline.it

Se ne parla anche su altri siti

?? Nuova viabilità e zone 30, cittadini già infuriati: In poche ore 300 firme contro l'opera; FDI - CONSIGLIO COMUNE TRENTO * CLARINA - NUOVA VIABILITÀ: «PER LA ZONA 30 ESPLODE LA PROTESTA DEI RESIDENTI, GIÀ RACCOLTE 300 FIRME; Viabilità a Ferrara, si cambia. Corso Ercole d’Este zona 30 e parcheggi solo per residenti; Rivoluzione nella viabilità brindisina: zona 30 in centro, periferie e zona industriale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online