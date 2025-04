Mattinata critica per le biciclette sulle strade comasche due incidenti in breve tempo

incidenti stradali che coinvolgono ciclisti nelle zone di Tavernerio e Faloppio, nella provincia di Como.Alle 09:59, a Tavernerio, un uomo di 40 anni è caduto dalla bicicletta in via Primo Maggio. L'incidente ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Como e. Quicomo.it - Mattinata critica per le biciclette sulle strade comasche: due incidenti in breve tempo Leggi su Quicomo.it Questa mattina si registrano duestradali che coinvolgono ciclisti nelle zone di Tavernerio e Faloppio, nella provincia di Como.Alle 09:59, a Tavernerio, un uomo di 40 anni è caduto dalla bicicletta in via Primo Maggio. L'incidente ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Como e.

Ne parlano su altre fonti

Mattinata critica per le biciclette sulle strade comasche: due incidenti in breve tempo - Questa mattina si registrano due incidenti stradali che coinvolgono ciclisti nelle zone di Tavernerio e Faloppio, nella provincia di Como. Alle 09:59, a Tavernerio, un uomo di 40 anni è caduto dalla bicicletta in via Primo Maggio. L'incidente ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Como e... 🔗quicomo.it

Mattinata critica per le biciclette sulle strade comasche: due incidenti in breve tempo - Questa mattina si registrano due incidenti stradali che coinvolgono ciclisti nelle zone di Tavernerio e Faloppio, nella provincia di Como. Alle 09:59, a Tavernerio, un uomo di 40 anni è caduto dalla bicicletta in via Primo Maggio. L'incidente ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Como e... 🔗quicomo.it

Due giorni con Matteo Gaspari tra fumetti, critica e promozione della lettura - LEVERANO - Nell’ambito del progetto "Passante Letterario. Libri, lettori, nuovi linguaggi, connessioni", vincitore del bando Città che legge (Centro per il libro e la lettura), il Comune di Leverano ospita il fumettista, critico e divulgatore Matteo Gaspari in una doppia occasione aperta al... 🔗lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattinata critica per le biciclette sulle strade comasche: due incidenti in breve tempo; Tragedia in moto, perde il controllo del mezzo e cade: morto un uomo di 55 anni; Mattinata critica per le biciclette sulle strade comasche due incidenti in breve tempo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Biciclette e pullman turistici, mattinata di caos in Sopraelevata - Mattinata difficile in Sopraelevata per la presenza di mezzi non autorizzati: prima una bici, poi un pullman turistico ... e ha proseguito lungo tutta la strada Aldo Moro scortato da una pattuglia ... 🔗msn.com

Biciclette e pullman turistici, mattinata di caos in Sopraelevata - Genova. Mattinata difficile in Sopraelevata per la presenza di mezzi non autorizzati: prima una bici, poi un pullman turistico. Il ciclista, avvistato da diversi automobilisti mentre pedalava in ... 🔗liguria24.it