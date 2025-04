Papà sono nei guai e i truffatori gli spillano 2mila euro

Papà ho perso il telefono, e sto usando un numero provvisorio, ho bisogno di un bonifico urgente”. Questo è quanto si è visto arrivare su WhatsApp un anziano Papà di Caldonazzo: senza pensarci due volte, l’uomo ha inviato via bonifico 2mila euro, pensando di aiutare il figlio nel momento del. Trentotoday.it - "Papà, sono nei guai" e i truffatori gli spillano 2mila euro Leggi su Trentotoday.it ho perso il telefono, e sto usando un numero provvisorio, ho bisogno di un bonifico urgente”. Questo è quanto si è visto arrivare su WhatsApp un anzianodi Caldonazzo: senza pensarci due volte, l’uomo ha inviato via bonifico, pensando di aiutare il figlio nel momento del.

