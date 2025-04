Rinviato il palio di Bomarzo la pioggia ferma la corsa dei cavalli

Bomarzo. A causa della pioggia persistente e delle condizioni impraticabili della pista, è stato Rinviato il 40esimo palio di sant'Anselmo, previsto per oggi pomeriggio, venerdì 25 aprile, al campo del Fossatello. Si disputa domenica alle 15,30.Un rinvio amaro. Viterbotoday.it - Rinviato il palio di Bomarzo, la pioggia ferma la corsa dei cavalli Leggi su Viterbotoday.it Il maltempo rovina la festa a. A causa dellapersistente e delle condizioni impraticabili della pista, è statoil 40esimodi sant'Anselmo, previsto per oggi pomeriggio, venerdì 25 aprile, al campo del Fossatello. Si disputa domenica alle 15,30.Un rinvio amaro.

Ne parlano su altre fonti

Rinviato il palio di Bomarzo, la pioggia ferma la corsa dei cavalli - Il maltempo rovina la festa a Bomarzo. A causa della pioggia persistente e delle condizioni impraticabili della pista, è stato rinviato il 40esimo palio di sant'Anselmo, previsto per oggi pomeriggio, venerdì 25 aprile, al campo del Fossatello. La nuova data dell'evento verrà comunicata... 🔗viterbotoday.it

Medico di Belcolle rinviato a giudizio per la morte di Hassan Sharaf - Morte di Hassan Sharaf, rinviato a giudizio il medico Roberto Monarca. È l'ex responsabile del reparto di medicina protetta del carcere di Viterbo, all'ospedale di Belcolle, accusato di omicidio colposo. La sua posizione era stata stralciata rispetto a quella degli altri due imputati che hanno... 🔗viterbotoday.it

Inzaghi: «Abbiamo sbagliato completamente la partita. Niente alibi, ci sono ancora 45 punti in palio» - Simone Inzaghi a Sky dopo la sconfitta a Firenze per 3-0. «Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta, la Fiorentina ha messo corsa e determinazione. C’erano state avvisaglie nel primo tempo, nella ripresa siamo andati ancora peggio. Il responsabile sono io, analizzeremo con calma. Non è il momento di fare drammi, questa squadra non finisce più anche se la sconfitta fa male. 🔗ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

Rinviato il palio di Bomarzo, la pioggia ferma la corsa dei cavalli; Bomarzo - Rinviato Il Palio di Sant'Anselmo; E’ stato rinviato il Palio di Sant’Anselmo a Bomarzo; Bomarzo, Palio rinviato per pioggia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Palio di Bomarzo rinviato causa del maltempo a domenica 27 aprile - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può fun ... 🔗tusciaup.com

Cersosimo e Unamore cercano il tris a Bomarzo - Il fantino, ’re’ del palio laziale, ha già vinto con il cavallo per Borgo e Madonna del Piano. Rinviate invece le batterie a Monteroni del 27 aprile: in pista il 4 maggio . 🔗msn.com

Palio Siena rinviato di nuovo per il maltempo: la Carriera doveva partire alle ore 19 - Nuovo rinvio a domani per il Palio di Siena: a causa della pioggia la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, già rinviata ieri per il solito motivo, non si corre stasera. Ad annunciarlo la ... 🔗msn.com