Adele, una bambina solare e piena di energia, stava per compiere due anni. Ma dieci giorni prima del. Quicomo.it - La leucemia stravolge la vita della piccola Adele: raccolta fondi per aiutarla Leggi su Quicomo.it Doveva essere un periodo felice, un momento di pura gioia. Il 13 marzo era nato Tommaso, il secondo figlio di una giovane coppia che vive nella vicina Brianza, a Limbiate. La sorellina maggiore,, una bambina solare e piena di energia, stava per compiere due anni. Ma dieci giorni prima del.

Leucemia mieloide cronica, Galante (Bianco Airone): “La qualità di vita è migliorata” - (Adnkronos) – "Oggi possiamo dire che la qualità della vita delle persone con leucemia mieloide cronica è notevolmente migliorata. Questo è stato possibile grazie alla ricerca e all'accudimento che i pazienti ricevono da tutti gli attori coinvolti, tra cui gli ematologi e le associazioni dei pazienti". Così Anna Galante, presidente dell'associazione Onlus Bianco Airone, intervenendo […] 🔗periodicodaily.com

La piccola Adele malata di leucemia a nemmeno 2 anni. Il papà in congedo e mamma Martina: “Non lasciateci soli” - Aperta una raccolta fondi su GoFundMe: "Il nostro mondo è crollato”. La bimba è ricoverata da marzo nel reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia, mentre la mamma ha partorito il se ... 🔗msn.com

Limbiate, la raccolta fondi per la famiglia della piccola Adele malata di leucemia: già 400 donatori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Vita di Adele, 2 anni: la leucemia, i viaggi Limbiate-Pavia, la chemio. I giovani genitori: “Chiediamo aiuto, senza vergogna” - Il racconto e la raccolta fondi lanciata da mamma Martina, 26 anni e papà Andrea, 27: «E’ arrivato un altro figlio, Tommaso. I soldi finiscono, la paura cresce. Ma in tanti ci stanno contattando” ... 🔗msn.com