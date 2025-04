Nuoto sincronizzato ragazze Azzurra è la prima società della Toscana

Azzurra è la prima società in Toscana per quel che riguarda il Nuoto sincronizzato della categoria "ragazze". E' quel che emerso dal campionato italiano di categoria, andato in archivio nei giorni scorsi presso il centro federale di Ostia alla presenza di tutti i migliori club d'Italia. Il sodalizio pratese si è classificato al dodicesimo posto complessivo nella competizione (sfiorando dunque la "top ten" a livello nazionale) risultando la prima squadra Toscana in termini di posizionamento. Alla spedizione romana hanno preso parte Elisa Vannucchi, Greta Mignacca, Emilia Azzaro, Matilde Vagaggini, Marta Bacci, Giulia Bucci, Lucrezia Puggelli, Cecilia Martinelli, Eva Bellanova, Viola Peschi, Vittoria Fiorini, Anna Santini, Melissa Lazzi e Alessia Farina. Da segnalare anche il sedicesimo posto nel duo conquistato dalla coppia Azzaro – Vagaggini.

