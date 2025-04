Huijsen Bournemouth tutti pazzi per l’ex Juventus Un altro top club si iscrive alla corsa per il difensore Le cifre della clausola

Huijsen Bournemouth, tutti pazzi per l’ex Juventus! Le cifre della clausola rescissoria e tutti gli aggiornamentitutti pazzi per Dean Huijsen. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, anche il Bayern Monaco si sarebbe iscritto alla corsa per l’ex Juventus. La concorrenza però è agguerritissima: sul difensore sono segnalate anche Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle e Tottenham. Huijsen è legato al Bournemouth con una clausola risolutiva da 50 milioni di sterline. Si profila un’asta internazionale per il talento lanciato dai bianconeri. .com Juventusnews24.com - Huijsen Bournemouth, tutti pazzi per l’ex Juventus! Un altro top club si iscrive alla corsa per il difensore. Le cifre della clausola Leggi su Juventusnews24.com per! Lerescissoria egli aggiornamentiper Dean. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, anche il Bayern Monaco si sarebbe iscrittoper. La concorrenza però è agguerritissima: sulsono segnalate anche Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle e Tottenham.è legato alcon unarisolutiva da 50 milioni di sterline. Si profila un’asta internazionale per il talento lanciato dai bianconeri. .com

