Tragedia in galleria motociclista si schianta e muore

Tragedia nel pomeriggio di venerdì 25 aprile nella galleria Agnese di Ledro: a causa di un incidente, un motociclista 30enne è morto sul posto.L’allarme è scattato poco prima delle 16: secondo le prime ricostruzioni, il biker avrebbe perso il controllo della propria moto, uscendo di strada in. Trentotoday.it - Tragedia in galleria: motociclista si schianta e muore Leggi su Trentotoday.it nel pomeriggio di venerdì 25 aprile nellaAgnese di Ledro: a causa di un incidente, un30enne è morto sul posto.L’allarme è scattato poco prima delle 16: secondo le prime ricostruzioni, il biker avrebbe perso il controllo della propria moto, uscendo di strada in.

