Piciocchi: “Non aveva titolo a esserci, era una cerimonia istituzionale” Ilsecoloxix.it - Liberazione, l’invito alla cerimonia negato a Salis accende la polemica: Il Pd: “Sgarbo della destra”. Piciocchi: “Narcisismo fuori luogo” Leggi su Ilsecoloxix.it Il Pd accusa: “La vicepresidente del Coni esclusa per motivi politici”.: “Non aveva titolo a esserci, era unaistituzionale”

Festa della Liberazione . Banda, cerimonia per i caduti e l’evento ‘80 primavere’ - Un appuntamento di straordinaria rilevanza, un evento che non perde di sostanza nè di significato. Tutto è pronto, in città, per le celebrazioni della Liberazione dell’Italia dall’oppressione nazifascista. Quest’anno, in occasione dell’80esimo anniversario, le cerimonie avranno inizio alle ore 10.45 in piazzetta ‘Marietta Alboni’ (piazzale est della Barriera Cavour), punto di ritrovo per le autorità civili e militari, e per i cittadini. 🔗ilrestodelcarlino.it

Germania, Israele contro l’invito al filosofo ebreo Boehm all’anniversario della liberazione di 2 lager: ‘Ci critica’ - Il direttore della Fondazione Memoriali di Buchenwald e Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, ha spiegato di aver rinviato l’intervento del filosofo tedesco-israeliano Omri Boehm previsto in occasione delle prossime celebrazioni dell’80esimo anniversario della liberazione dei lager per evitare un conflitto con il governo israeliano. Un portavoce dell’ambasciata ha infatti dichiarato alla rivista Spiegel: “La decisione di invitare Omri Boehm, un uomo che descrive Yad Vashem come uno strumento di manipolazione politica, ha relativizzato l’Olocausto e lo ha addirittura paragonato alla Nakba ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Festa della Liberazione, la cerimonia nel Sacrario di Bari. Leccese: "Sventoliamo il tricolore" - Si è svolta, questa mattina nel Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare, la cerimonia commemorativa per l’80° anniversario della Liberazione nazionale. Sono intervenuti i membri dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e le istituzioni locali. Hanno partecipato alla cerimonia il... 🔗baritoday.it

Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. La premier: "Onorare i valori negati dal fascismo" | La diretta - Al via in tutta Italia le celebrazioni per il 25 aprile. A Roma le più alte cariche dello Stato depongono una corona ai caduti, si temono scontri nei cortei. Sala: "Invito a sobrietà è incomprensibile ... 🔗msn.com

25 Aprile, le parole di Giorgia Meloni: “Onoriamo valori democratici negati da fascismo” - Leggi su Sky TG24 l'articolo 25 Aprile, le parole di Giorgia Meloni: “Onoriamo valori democratici negati da fascismo” ... 🔗tg24.sky.it