Trentenne accoltellato in piazza Matteotti ricerche deall’aggressore in centro

Ilsecoloxix.it - Trentenne accoltellato in piazza Matteotti, ricerche deall’aggressore in centro Leggi su Ilsecoloxix.it L’uomo è stato aggredito nella notte e ora si trova ricoverato all’ospedale Galliera: le sue condizioni sono gravi

Vomero, rissa a piazza Vanvitelli: due 18enni ricoverati. Un accoltellato, l’altro ferito da casco in testa - Rissa tra ragazzi in piazza Vanvitelli: due 18enni feriti e ricoverati al Cardarelli. Indaga la Polizia di Stato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

«Aiuto, mi hanno accoltellato». 29enne soccorso nella notte dai sanitari dopo una rissa in piazza Roma - ANCONA – La chiamata al personale sanitario è arrivata attorno alle 5 di questa mattina. Un ragazzo di 29 anni di origine somala ha raccontato di essere stato colpito da un fendente inferto con un coltello nel corso di una rissa con alcuni connazionali avvenuta nella notte in piazza Roma. Il... 🔗anconatoday.it

Ventiseienne accoltellato in piazza San Marco - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Colpito al torace con un coltello in piazza San Marco. È successo giovedì 27 febbraio, nel corso del pomeriggio. Un ventiseienne di origine rumene si trovava all’interno di una sala slot della piazza del centro. Poi, come si legge... 🔗firenzetoday.it

