Funerale Papa Francesco così Piazza San Pietro si è riempita di fedeli fin dalle prime ore del mattino il video

Papa Francesco. Ma Piazza San Pietro ha cominciato a riempirsi fin dalle prime ore della giornata, come mostra questo video girato in diversi momenti della mattinata. La lunghissima fila di fedeli arriva fino a Castel Sant'Angelo, dove c'è uno dei tanti maxischermi allestiti per seguire la funzione anche fuori da San Pietro.L'articolo Funerale Papa Francesco, così Piazza San Pietro si è riempita di fedeli fin dalle prime ore del mattino: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

