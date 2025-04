Il feretro di Papa Francesco portato a spalla dentro la basilica di San Pietro Video

L'omaggio dei cardinali al feretro di Papa Francesco - Cardinali e membri del clero rendono omaggio al Papa defunto dopo la traslazione nella Basilica di San Pietro per tre giorni di cerimonia. Le campane risuonano, mentre la bara in legno senza catafalco viene portata in processione accompagnata dai cardinali in tonaca rossa e dalle Guardie Svizzere del Vaticano. Continua a leggere 🔗laverita.info

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific 🔗ilgiornaleditalia.it

La salma di Papa Francesco in Basilica. Inizia l'omaggio dei fedeli. Il passaggio del feretro a S.Pietro [VIDEO] - AGI - È cominciato il rito della traslazione della bara di Papa Francesco. Dopo un momento di preghiera presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo, ha inizio la traslazione dalla Cappella della Domus Sanctae Marthae alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. 🔗agi.it

