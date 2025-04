Assane Diao stagione finita operato al piede destro ora il lungo recupero per il calciatore

Assane Diao ha brillantemente superato l'intervento al piede destro, reso necessario dopo l'infortunio durante un allenamento a Mozzate. Per lui ora comincia un lungo percorso di riabilitazione che lo terrà lontano dai campi almeno per due mesi, come confermato dal comunicato ufficiale della. Quicomo.it - Assane Diao, stagione finita: operato al piede destro, ora il lungo recupero per il calciatore Leggi su Quicomo.it ha brillantemente superato l'intervento al, reso necessario dopo l'infortunio durante un allenamento a Mozzate. Per lui ora comincia unpercorso di riabilitazione che lo terrà lontano dai campi almeno per due mesi, come confermato dal comunicato ufficiale della.

Assane Diao dice addio alla stagione - 2025-04-25 18:47:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Assane Diao e Nico Paz sono I due “bei bambini” dell’allenatore spagnolo. Sono compresi soli con gli occhi. La tua connessione sul campo è cruciale per la tua squadra. Tuttavia, questa unione è finita … almeno in questa stagione. Assane Diao è stato gestito sul piede giusto e non giocherà più ciò che resta ovviamente. 🔗justcalcio.com

