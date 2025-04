Funerali Papa Francesco chi spunta in mezzo alla folla la presenza non passa inosservata

Funerali solenni di Papa Francesco attirano l'attenzione del mondo intero. Piazza San Pietro si riempie di cardinali, vescovi, capi di Stato, fedeli e semplici curiosi che accorrono per rendere omaggio a una delle figure più amate del nostro tempo. La cerimonia si svolge con la solennità che ci si aspetta da un evento di questa portata: ogni dettaglio è curato, ogni movimento è scandito, ogni immagine trasmessa in mondovisione rispetta la sacralità del momento. Eppure, come spesso accade nell'era dei social, basta un solo elemento fuori posto per catalizzare l'attenzione e trasformare anche la più austera delle occasioni in uno spunto per l'ironia collettiva. Su X (l'ex Twitter), il funerale si trasforma rapidamente in terreno fertile per meme, commenti pungenti e osservazioni sagaci.

