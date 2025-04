Camper esplode a Sutri ustionato un uomo VIDEO

Sutri. Nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, un Camper ha preso fuoco ed è esploso nel parcheggio di via delle Cassie. Nell'incendio, seguito da una forte deflagrazione, un uomo è rimasto ustionato ed è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, in ospedale.Una densa colonna di. Viterbotoday.it - Camper esplode a Sutri, ustionato un uomo | VIDEO Leggi su Viterbotoday.it Paura a. Nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, unha preso fuoco ed è esploso nel parcheggio di via delle Cassie. Nell'incendio, seguito da una forte deflagrazione, unè rimastoed è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, in ospedale.Una densa colonna di.

Esplode un camper a Sutri, il boato spaventa i cittadini: un ustionato grave - Un camper completamente distrutto dalle fiamme a Sutri. Un uomo di circa 60 anni, che si trovava all'interno del mezzo, è rimasto gravemente ustionato.

Camper esplode a Sutri, ustionato un uomo | VIDEO - Paura a Sutri. Nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, un camper ha preso fuoco ed è esploso nel parcheggio di via delle Cassie. Nell'incendio, seguito da una forte deflagrazione, un uomo è rimasto ustionato ed è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, in ospedale. Una densa colonna di... 🔗viterbotoday.it

Esplode un camper a Sutri, il boato spaventa i cittadini: un ustionato grave - Un camper completamente distrutto dalle fiamme a Sutri. Un uomo di circa 60 anni, che si trovava all'interno del mezzo, è rimasto gravemente ustionato ... 🔗fanpage.it